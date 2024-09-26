У комітеті ВР підтвердили, що обмежена мобілізація чоловіків віком від 50 років

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони нардеп Федір Вениславський підтвердив, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізувати чоловіків 50-60 років виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.



У коментарі українському виданню Liga Вениславський повідомив, що у директиві Командування Сухопутних сил є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.



Нардеп зазначив, що такий підхід є спільною позицією військового керівництва.



Мобілізуватимуть після 50 років лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, наголосив Веніславський.



Нагадаємо, 23 вересня нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко заявив, що командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

За словами Гончаренка, у директиві від 19 вересня йдеться про мобілізацію чоловіків віком від 25 до 49 років, тобто мобілізація військовозобов'язаних 50-60 років можлива лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.