«Білий янгол» евакуював дві родини з дітьми з Костянтинівки. Фото: кадр із відео

З Костянтинівки екіпаж «Білий янгол» евакуював дві родини з дітьми. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.







«Троє хлопців – Марк, Микита та Іван разом зі своїми матусями виїхали з-під обстрілів. Братам, 10-річному Марку та 16-річному Микиті, довелося пережити чимало ворожих атак. У будинку, де вони мешкали, повилітали вікна. 15-річний Іван вже 7 років грає на гітарі, тож музичний інструмент забрав із собою», — розповіли у поліції.



Поліцейські на броньованому транспорті доставили людей до шелтера, звідки вони вирушать до нового місця проживання в більш спокійні регіони.



Раніше рятувальники евакуювали родину та маломобільну жінку з прикордоння Сумської області.