Верховна Рада заборонила мобілізацію громадян 18-25 років

Верховна Рада заборонила мобілізацію 18-25 літніх. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.



«Законопроєкт 11379-д ухвалено в цілому! За – 311. Нарешті зробили це! Я давно добивався цього, бо це ганьба — мобілізовувати дітей», — заявив нардеп.



Гончаренко зазначив, що багато питань, коли 11379-д почне діяти. Після ухвалення в Раді закон підписує спікер і далі відправляється на підпис президенту.



«Після підпису президента й опублікування закону - він набуває чинності», - додав народний обранець.



Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію. Раніше, 18 травня, набрав чинності закон України про мобілізацію.