Євросоюз: Вікторія Рощина стала 13-ю журналісткою, вбитою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Європейський Союз виступив із заявою у зв'язку зі смертю у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиною. ЄС вимагає незалежного розслідування її смерті.



«Європейський Союз вражений повідомленнями про смерть української журналістки-фрілансера Вікторії Рощиною під час незаконного довільного затримання Росією. Наші думки з її сім'єю, друзями та колегами», — йдеться у тексті заяви прессекретаря Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.



Автори заяви нагадали, що Рощину нагородили премією «За мужність у журналістиці» за свою роботу.



«Її доля є трагічним нагадуванням про багато тисяч людей, затриманих на окупованих українських територіях і в Росії, а також про репресії, які застосовує російська влада також у Росії», — сказано в заяві.



У ЄС зазначили, що за наявною інформацією Рощина померла під час переведення до Москви з в'язниці в Таганрозі.



«При свавільному затриманні пані Рощиної на тимчасово окупованих українських територіях у серпні 2023 року російська влада взяла на себе повну відповідальність за її безпеку, здоров'я та фізичну недоторканність. Вона стала тринадцятою журналісткою, яка була вбита з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЄС вимагає проведення ретельного та незалежного розслідування, яке якнайшвидше прояснить усі обставини смерті Вікторії Рощиною», — заявили в ЄС.



Крім того, в тексті сказано, що ЄС «як і раніше глибоко стурбований переслідуваннями, залякуваннями і насильством з боку Росії щодо журналістів і працівників ЗМІ, які висвітлюють військові дії в зонах і на лінії фронту».



Порушення прав людини та зловживання щодо журналістів не можуть залишатися безкарними, заявили у Євросоюзі.

Нагадаємо, 10 жовтня інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиною підтвердилася. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець наголосив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки.



У зв'язку з інформацією про смерть української журналістки в РФ, Генпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом її зникнення та перекваліфіковано на воєнний злочин, поєднаний із умисним вбивством.



Російські силовики утримували журналістку Вікторію Рощину у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії №77 в окупованому Бердянську Запорізької області. За даними Медійної ініціативи за права людини, у цих установах до полонених застосовуються тортури.