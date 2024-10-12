Ситуація на фронті в Донецькій області: російська армія продовжує наступати

Російська армія просунулась у районі Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Островському Донецької області. Про це повідомив аналітичний проект DeepState.

Новогродівка

Новоолександрівка

Острівське

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ситуація на фронті залишається складною. РФ, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує українські позиції. Минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень, сказано в оперативному зведенні Генштабу.



Найбільше атак було відбито Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки окупанта. Активно російські війська намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Крім цього, ворог атакував у районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Бажаного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

ЗСУ під час контратаки нещодавно просунулися на схід від міста Покровськ Донецької області, повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Українські десантники відбили штурм військ РФ на Донеччині, знищено танки, БТР та БМП окупантів.