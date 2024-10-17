Обломки БпЛА РФ вызвали пожар в Бориспольском районе

Обломки «шахеда» вызвали пожар в Бориспольском районе. Фото: ГСЧС Киевской области

Сегодня, 17 октября, в 00:40 из-за падения обломков БпЛА РФ в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о пожаре между селами Ревное и Процив. Об этом информирует ГСЧС Киевской области.



«Ликвидирован пожар, который возник из-за падения обломков. По прибытию на место установлено, что в результате падения обломков горит сельскохозяйственная складская постройка», — сообщили спасатели.

Обломки «шахеда» вызвали пожар в Бориспольском районе. Фото: ГСЧС Киевской области

Пожар ликвидирован в 02:10. Жертв и пострадавших нет. Ранее противовоздушная оборона Украины сбила 22 из 56 российских БпЛА.