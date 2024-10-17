Уламки БпЛА РФ спричинили пожежу в Бориспільському районі

Уламки «шахеду» викликали пожежу у Бориспільському районі. Фото: ДСНС Київської області

Сьогодні, 17 жовтня, о 00:40 через падіння уламків БпЛА РФ до Служби порятунку Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу між селами Ревне та Проців. Про це повідомляє ДСНС Київської області.



«Ліквідовано пожежу, яка виникла через падіння уламків. По прибуттю на місце встановлено, що внаслідок падіння уламків горить сільськогосподарська складська будівля», - повідомили рятувальники.

Уламки «шахеду» викликали пожежу у Бориспільському районі. Фото: ДСНС Київської області

Пожежу ліквідовано о 02:10. Жертв та постраждалих немає. Раніше протиповітряна оборона України збила 22 із 56 російських БпЛА.