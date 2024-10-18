Україну вночі атакували понад 100 російських безпілотників: сили ППО збили 80 дронів

У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну ударними БПЛА «Шахед-136/131» та дронами невстановленого типу з районів міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Радіотехнічні війська виявили 135 російських безпілотників. Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Сили ППО збили 80 БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях.



Також 44 дрони локаційно втрачені, 2 – полетіли в Білорусь. Ще близько 10 безпілотників перебувають у повітряному просторі центральних областей України.

Нагадаємо, що Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16.