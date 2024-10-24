Удар РФ по почтовому отделению на Донетчине: есть погибшие и раненый

Российский удар по Алексеево-Дружковке. Фото: прокуратура Донецкой области

Российские войска нанесли удар по почтовому отделению в Алексеево-Дружковке — двое мужчин погибли, один травмирован. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Сегодня, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района. Мишенью для РФ стал объект гражданской инфраструктуры — одно из местных почтовых отделений. В результате атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой.

Сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов и проводятся поисковые работы. Могут быть еще жертвы.