Удар по центру Києва 1 січня: пошкоджено будинки Верховної Ради

Декілька будівель Верховної Ради постраждали внаслідок російської атаки БПЛА по центру Києва 1 січня.

«Вибухова хвиля пошкодила... будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України», — повідомила пресслужба апарату українського парламенту.

Раніше, 1 січня 2025 року, російські безпілотники атакували житлові багатоквартирні будинки у двох районах Києва.



Пізніше стало відомо про двох загиблих, яких виявили рятувальники столичної служби з надзвичайних ситуацій.