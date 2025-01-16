Украинские десантники взяли в плен почти три десятка российских военных в Курской области: среди них есть офицеры

Пленные российские военные. Фото: кадр из видео

Украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен 27 военнослужащих ВС РФ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, Воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и оккупированного города Севастополь.



Оказавшись в затруднительной боевой ситуации, они добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, что 15 января Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными.