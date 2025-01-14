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«Это тяжелое для нас направление»: в ВСУ ответили, где сейчас идут бои в Курахово

14 января 2025, 21:38

«Это тяжелое для нас направление»: в ВСУ ответили, где сейчас идут бои в Курахово

Ситуация в Курахово. Фото: карта DeepState Ситуация в Курахово. Фото: карта DeepState

На окраинах города Курахово Донецкой области идут постоянные бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, это тяжелое для ВСУ направление.

«Мы сейчас приняли решение не комментировать конкретные населенные пункты и линии обороны именно потому, что это уже составляет уровень операционной опасности для наших воинов. Всегда, когда оно настолько напряженно, всегда, когда речь идет о том, что там нужно сохранять логистические линии, лучше не упоминать конкретные места», – сказал Трегубов.

Напомним, что аналитики DeepState заявили о полной оккупации Курахово. Однако официального подтверждения этому от украинского военного руководства не было.

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