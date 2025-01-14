«Це важкий для нас напрямок»: у ЗСУ відповіли, де зараз йдуть бої у Кураховому

Ситуація у Кураховому. Фото: карта DeepState

На околицях міста Курахове Донецької області йдуть постійні бої. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це важкий для ЗСУ напрямок.



«Ми зараз ухвалили рішення не коментувати конкретні населені пункти та лінії оборони саме тому, що це вже становить рівень операційної небезпеки для наших воїнів. Завжди, коли воно настільки напружено, завжди, коли йдеться про те, що там потрібно зберігати логістичні лінії, краще не згадувати конкретні місця», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового. Однак офіційного підтвердження цього від українського військового керівництва не було.