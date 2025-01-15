В Покровске вспыхнул пожар: горело здание коммунального предприятия

В Покровске ночью 15 января вспыхнул пожар в Покровске Донецкой области. Горело здание коммунального предприятия города. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«15 января в 01:25 в Покровское РУП поступило сообщение о том, что в центральной части города горит здание коммунального предприятия. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.



Других чрезвычайных происшествий на территории Покровской громады за минувшие сутки не зафиксировано.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 14 января, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки повреждены дома, линия электропередач и инфраструктурный объект.