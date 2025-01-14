«Метинвест» приостанавливает работу «Покровскугля»: работников эвакуируют

Компания Метинвест Ахметова приостанавливает работу Покровской угольной группы. Фото: пресс-служба

Группа «Метинвест» приостанавливает работу Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью. Соответствующее заявление было сделано на официальной странице.



«Безопасность сотрудников является приоритетом для «Метинвеста», поэтому компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей. Всем сотрудникам, которые не вовлечены в процессы приостановки работы, Группа предоставляет возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге», — говорится в сообщении.



Кроме того, эвакуированным сотрудникам предоставляется финансовая помощь (подъемные, компенсация аренды жилья), бесплатное размещение в общежитиях, а также помощь для детей (устройство в детские сады и школы).



Также разработан план действий на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить поставки необходимого сырья (угля, кокса) для производства стали на металлургических активах Группы («Каметстали» и совместном предприятии «Запорожсталь»).



В частности, меры предусматривают замещение украинского сырья коксующимся углем из американской United Coal Company (входит в Группу Метинвест), использование наращенных запасов угля, а также обеспечение дополнительных поставок угля и кокса от сторонних поставщиков.



Ранее мы писали, что из-за наступления российских оккупантов Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области, обеспечивающей сталелитейную промышленность.