У Покровську спалахнула пожежа: горіла будівля комунального підприємства

У Покровську вночі 15 січня спалахнула пожежа у Покровську Донецької області. Горіла будівля комунального підприємства міста. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«15 січня о 01:25 до Покровського РУП надійшло повідомлення про те, що в центральній частині міста горить будівля комунального підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.



Інших надзвичайних подій на території Покровської громади за минулу добу не зафіксовано.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 14 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, лінія електропередач та інфраструктурний об'єкт.