Армия РФ ударила по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые, среди них дети

Последствия удара по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА

Утром 15 января российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили местные жители.



Один из «прилетов» в городе пришелся на жилой дом. Местные жители публикуют кадры последствий удара. Сообщается о ранении ребенка.



Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил удар по городу.



«Гражданская инфраструктура. По предварительной информации, есть раненые», – рассказал он.



Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин добавил, что в результате обстрела ранены три человека, среди них 6-летняя девочка.



«В городе повреждены многоэтажки. Окончательные последствия обстрела устанавливаем», – отметил глава ДОВА.



Обновлено 11:55. Гончаренко рассказал, что количество раненых возросло до шести человек, среди них два ребенка.

Напомним, что утром 15 января Россия ракетами массировано атаковала Украину.