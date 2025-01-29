Жительница Старобешевского района передавала РФ данные о блокпостах ВСУ на Покровском направлении

Жительница Старобешевского района «сливала» позиции ВСУ россиянам. Фото: Донецкая областная прокуратура

Будут судить агентку ФСБ, которая «сливала» россиянам локации блокпостов и линии обороны ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Донецкой областной прокуратуры.



«Завершено расследование в отношении жительницы Старобешевского района, которая раскрывала РФ места базирования ВСУ. По факту государственной измены прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2023 году во время поездки на временно оккупированную территорию женщина получила российский паспорт и в августе 2024 года стала собирать для сотрудника ФСБ информацию по нашим военным.



Она передавала через телеграм данные о подразделениях Сил обороны и средствах артиллерии в Селидово, блокпостах, линии обороны.



Также докладывала о местонахождении ВСУ в окрестных населенных пунктах. Во время эвакуации распространила данные о таких объектах в Покровске и на Кировоградщине.



В общем раскрыла около 20 локаций ВСУ в 8 населенных пунктах. Обвиняемая — под стражей.

Ранее в Донецкой области еще шестеро местных жителей получили подозрения в государственной измене и коллаборационистской деятельности.