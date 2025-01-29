Жительница Старобешевского района передавала РФ данные о блокпостах ВСУ на Покровском направлении

Будут судить агентку ФСБ, которая «сливала» россиянам локации блокпостов и линии обороны ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Донецкой областной прокуратуры.
«Завершено расследование в отношении жительницы Старобешевского района, которая раскрывала РФ места базирования ВСУ. По факту государственной измены прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году во время поездки на временно оккупированную территорию женщина получила российский паспорт и в августе 2024 года стала собирать для сотрудника ФСБ информацию по нашим военным.
Она передавала через телеграм данные о подразделениях Сил обороны и средствах артиллерии в Селидово, блокпостах, линии обороны.
Также докладывала о местонахождении ВСУ в окрестных населенных пунктах. Во время эвакуации распространила данные о таких объектах в Покровске и на Кировоградщине.
В общем раскрыла около 20 локаций ВСУ в 8 населенных пунктах. Обвиняемая — под стражей.
Ранее в Донецкой области еще шестеро местных жителей получили подозрения в государственной измене и коллаборационистской деятельности.
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