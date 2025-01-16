Премьер Великобритании Стармер приехал в Киев — The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Отмечается, что Киев и Лондон планируют заключить соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление оборонного сотрудничества. Документ также охватит сферы науки, торговли и экономики.
Кроме того, ожидается, что Стармер обсудит вопросы безопасности, включая возможное участие британских войск в послевоенных миротворческих миссиях.
СМИ напомнило, что Зеленский призвал западных союзников продолжать оказывать долгосрочную военную поддержку Украине, предупредив, что отказ «приведет к еще большей агрессии, хаосу и войне».
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Британия «смотрит положительно» на идею размещения иностранных войск в Украине.