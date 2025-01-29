Дрони ЗСУ знищили машини окупантів, передані волонтерами РФ

Українські дрони знищили автомобілі, передані російським окупантам кубанськими волонтерами. Про це йдеться в описі до відео, опублікованому в телеграм-каналі Para Pax.
Російські військові підкреслюють, що техніка на фронті не протримається довго, якщо не буде оснащена всенаправленим детектором БПЛА «Булат».
Дрони ЗСУ знищили машини окупантів. Фото: кадр із відео
Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу нашим військовим вдалося ліквідувати 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
Нагадаємо, прикордонники FPV-дроном також знищили човен окупантів на півдні України.
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