Удар РФ по Сумам: число жертв возросло, в городе объявлен траур

Число погибших в результате российского удара беспилотником по многоэтажному жилому дому в Сумах возросло до семи, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



«Спасатели деблокировали тело еще одного человека. Пострадали 13 человек, среди которых ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось о шести погибших и десяти пострадавших. Пятеро из них госпитализированы, из них один ребенок.

30 и 31 января в Сумах объявлен день траура, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.