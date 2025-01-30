Удар РФ по Сумах: кількість жертв зросла, у місті оголошено жалобу

Кількість загиблих внаслідок російського удару безпілотником по багатоповерховому житловому будинку в Сумах зросла до семи, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



«Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Постраждали 13 людей, серед яких дитина. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються», — йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося про шістьох загиблих і десяти постраждалих. П'ятеро з них госпіталізовано, з них одна дитина.

30 та 31 січня у Сумах оголошено день жалоби, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.