На Сумщине пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона

Пограничники взяли в плен военного РФ с помощью БпЛА на Сумщине. Об этом говорится в отчете Госпогранслужбы Украины.
Аэроразведчики вблизи границы с РФ обнаружили группу противника и сразу отработали по ней ударными БпЛА.
Российская пехота отступила, но один из оккупантов отстал. Пограничники окружили его дронами, заставив сдаться.
Пленного бойцы ГПСУ сопроводили беспилотниками до позиций Сил обороны, а затем передали компетентным органам.
Ранее во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и потом расстреляли их.
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