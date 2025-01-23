На Сумщине пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона

Пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона. Фото: кадр из видео

Пограничники взяли в плен военного РФ с помощью БпЛА на Сумщине. Об этом говорится в отчете Госпогранслужбы Украины.







Аэроразведчики вблизи границы с РФ обнаружили группу противника и сразу отработали по ней ударными БпЛА.



Российская пехота отступила, но один из оккупантов отстал. Пограничники окружили его дронами, заставив сдаться.



Пленного бойцы ГПСУ сопроводили беспилотниками до позиций Сил обороны, а затем передали компетентным органам.

Ранее во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и потом расстреляли их.