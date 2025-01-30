Обстрел Краматорска: в ГВА рассказали о состоянии раненых, среди которых дети

Последствия удара по Краматорску. Фото: «Новости Донбасса»

Количество раненых в результате обстрела Краматорска возросло до 13 человек. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По его словам, состояние пострадавших не тяжелое.



«В результате выбитых стекол в основном у них порезы и сотрясения мозга. Есть госпитализированные, им предоставляется медицинская помощь. У детей не тяжелые ранения – порезы стеклом. Им предоставили медицинскую помощь, не госпитализированы», – рассказал Еськов.

Напомним, что 30 января российская армия ударила по Краматорску, в результате чего пострадали люди, среди них 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.