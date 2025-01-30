Через нестачу техніки РФ вигадує «новинки» для боротьби із ЗСУ

«Новинки» російського ВПК для боротьби із ЗСУ. Фото: кадр із відео

Через нестачу техніки російська армія змушена шукати нові способи перекидання окупантів на фронт і боротьби з дронами. Відео з «універсальною» технікою опублікував «Оперативний ЗСУ».



Перший екземпляр — танк без башти, перероблений на імпровізований бронетранспортер за допомогою листової сталі, колод, цегли та гуми. Він вміщує 6 окупантів.



Другий — «мисливець на дрони», створений на базі мотоцикла «Урал» та оснащений спаркою з шести автоматів АК і прожектором.



За даними Генштабу ЗСУ, через війну в Україні російська армія суттєво виснажила запаси сучасної та радянської техніки.



За три роки повномасштабного вторгнення армія РФ втратила знищеними або пошкодженими понад 9 890 танків, 20 614 бойових броньованих машин і 22 412 артилерійських систем.



Крім того, ЗСУ ліквідували 1 264 РСЗВ, 1 050 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 28 кораблів та один підводний човен.