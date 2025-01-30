В Покровске пострадали три человека в результате обстрела армии РФ

Прифронтовой Покровск Донецкой области вечером в четверг, 30 января, попал под российский обстрел. Трое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В Покровске 3 человека ранены FPV-дроном», — отметил он.



Филашкин добавил, что в результате атаки поврежден автомобиль.



Ранее мы писали, что российская армия в четверг, 30 января, сбросила управляемую авиационную бомбу на город Белицкое Добропольской громады Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения.