У Покровську постраждали троє людей внаслідок обстрілу армії РФ

Прифронтовий Покровськ Донецької області увечері у четвер, 30 січня, потрапив під російський обстріл. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном», — зазначив він.
Філашкін додав, що внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.
Раніше ми писали, що російська армія у четвер, 30 січня, скинула керовану авіаційну бомбу на місто Білицьке Добропільської громади Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
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