У Покровську постраждали троє людей внаслідок обстрілу армії РФ

Прифронтовий Покровськ Донецької області увечері у четвер, 30 січня, потрапив під російський обстріл. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном», — зазначив він.



Філашкін додав, що внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.



Раніше ми писали, що російська армія у четвер, 30 січня, скинула керовану авіаційну бомбу на місто Білицьке Добропільської громади Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.