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У Покровську постраждали троє людей внаслідок обстрілу армії РФ

30 січня 2025, 19:26

У Покровську постраждали троє людей внаслідок обстрілу армії РФ

Прифронтовий Покровськ Донецької області увечері у четвер, 30 січня, потрапив під російський обстріл. Троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном», — зазначив він.

Філашкін додав, що внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Раніше ми писали, що російська армія у четвер, 30 січня, скинула керовану авіаційну бомбу на місто Білицьке Добропільської громади Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
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Війна
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