Войска РФ сбросили авиабомбу на Белицкое: есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Белицкое. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия в четверг, 30 января, сбросила управляемую авиационную бомбу на город Белицкое Добропольской громады Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Вечером россияне сбросили на Белицкое 500-килограммовую управляемую авиабомбу. Ранения получили две женщины 44 и 47 лет», — отметил он.

По словам Филашкина, повреждены 4 двухэтажки и админздание.



Ранее мы писали, что в городе Покровск Донецкой области прогремел взрыв около 16:00 30 января.