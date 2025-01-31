«Майже впритул»: у поліції розповіли, наскільки близько до Мирнограда знаходиться російська армія

Мирноград. Фото: кадр із відео

Російські загарбники перебувають за два кілометри від міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



У місті залишилося близько 3000 людей, які виживають під обстрілами. У Мирнограді майже не працює мобільний зв'язок – щоб повідомити про евакуацію, поліцейські обходять будинки та об'їжджають вулиці з гучномовцями.



Промислове місто, в якому до повномасштабної війни жили понад 46 000 людей, зараз пошкоджене і спустошене. Війська Росії наблизилися до Мирнограда майже впритул і перетворюють його на «випалену пустелю». Мікрорайони на околицях міста повністю зруйнованы. Росіяни знищили підприємства, зруйнували авіабомбами лікарню. Електрики, питної води, газу немає. Люди ходять за водою до колодязя, а подзвонити можна лише з окремих локацій.



Дітей, за попередніми даними, у місті немає – всіх евакуювали. Проте правоохоронці перевіряють, чи сім'ї з дітьми не повернулися до міста.

Нагадаємо, що начальник МВА Сергій Горбунов відповів, наскільки лінія фронту наблизилася до міста Костянтинівка Донецької області.