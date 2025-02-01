Кількість постраждалих в Одесі після ракетного удару РФ збільшилася до семи

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами Одеси ввечері 31 січня постраждали семеро людей. Усіх їх було доставлено до медичних закладів для надання допомоги. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Слідчі органи розпочали розслідування за фактом чергового військового злочину. За попередньою інформацією, російська армія застосувала для удару балістичні ракети, ймовірно, типу «Іскандер».

«У центральній частині міста руйнуванням зазнала будівля готелю, вибиті вікна та пошкоджені фасади у прилеглих будинках та приміщеннях. Відомо про 7 постраждалих, їх госпіталізовано», — йдеться у заяві відомства.

На місці події працюють спеціалісти екстрених служб та правоохоронні органи, фіксуючи наслідки удару.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих, проте дані було уточнено.



Нагадаємо, армія РФ завдала ракетного удару по центру Одеси 31 січня 2025 року.



Серед тих, хто опинився у центрі російського ракетного удару по Одесі, були й представники норвезької дипломатичної місії, повідомив президент України Володимир Зеленський.