Російські війська вдарили по селищу Шевченко: є поранені

Російські військовослужбовці у неділю, 2 лютого, обстріляли селище Шевченко Донецької області. Внаслідок ударів троє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«2 лютого 2025 року, о 08:00, війська РФ завдали удару з артилерії по селищу Шевченко Добропільської ТГ. У зоні ураження боєприпасу опинився цивільний автомобіль, водій та пасажир якого отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



Окрім того, отримав тілесні ушкодження ще один мешканець. На момент атаки чоловік перебував на вулиці.



У постраждалих діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення та перелом. Їх госпіталізували до медичного закладу.



У населеному пункті пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 1 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та будівлі.