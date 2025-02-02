На Курщині підірвався на міні російський віцегубернатор

У Курській області було підірвано російського віце-губернатора Єфремова. Фото: Mash

У Курській області загинув віце-губернатор Приморського краю Сергій Єфремов, він був командиром загону «Тигр». Про це повідомив голова регіону Олег Кожемяко.



За його словами, Єфремов загинув, повертаючись з бойового завдання. Де це сталося — невідомо.



Російські телеграм-канали пишуть, що в автомобілі знаходився Єфремов та ще один військовий офіцер. Машина наїхала на міну та підірвалася.



Цю інформацію також підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.



Єфремов був командиром добровольчого загону «Тигр», сформованого влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У лютому 2024 року голова регіону Олег Кожемяко призначив Єфремова віцегубернатором.



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