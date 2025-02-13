У Костянтинівці чути звуки вибухів: РФ масовано атакує місто

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: скриншот

Вранці 13 лютого у Костянтинівці Донецької області лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто за допомогою авіаційних бомб. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Місцеві жителі повідомляють, що прилетіло багато КАБів, над містом видніється дим.



Поки що невідомо, чи є постраждалі та жертви.



Костянтинівська міська військова адміністрація не прокоментувала ситуацію в громаді.



Раніше ми писали, що російські військові 12 лютого обстріляли Костянтинівку Донецької області. На цей раз обстріл проводився з артилерії. Вибухи пролунали у місті після 15:00 12 лютого.