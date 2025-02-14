Зеленский рассказал, для чего поедет в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди совершит визит в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить вопрос возвращения десятков тысяч украинских детей, похищенных Россией. Об этом он заявил во время выступления на панельной дискуссии «Стратегические инвестиции: будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я с первой леди посещу Саудовскую Аравию... Нам помогли уже вернуть многих наших воинов... И мы будем разговаривать об этих списках. Очень важна тема детей. И это очень тяжелая ситуация. Речь идет о десятках тысяч похищенных детей Путиным из Украины. Как их вернуть? Я уже много встреч провел на эту тему — и это моя миссия», — заявил Зеленский.

При это он подчеркнул, что не намерен встречаться ни с какими представителями России, кроме Владимира Путина, и только при одном условии — если будет подготовлен совместный план с бывшим президентом США Дональдом Трампом по завершению войны.

«Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами», — заявил Зеленский.

Представители Украины, России и США проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом 13 февраля во время пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.