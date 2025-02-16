Понад 1700 окупантів та багато техніки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Минулої доби, з 15 на 16 лютого, втрати російської армії склали 1730 солдатів. Крім того, Сили оборони знищили 11 артсистем, 84 ББМ та 36 БПЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.02.25 орієнтовно склали:
З початку широкомасштабної війни втрати російської армії становили 858 390 осіб.
Раніше ми писали, що російська армія просунулась у районах двох населених пунктів Донецької області.
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