Понад 1700 окупантів та багато техніки: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Минулої доби, з 15 на 16 лютого, втрати російської армії склали 1730 солдатів. Крім того, Сили оборони знищили 11 артсистем, 84 ББМ та 36 БПЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.02.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 858 390 (+1730) чол;

танків — 10073 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 21 011 (+84) од.;

артилерійських систем — 23 185 (+11) од.;

РСЗВ — 1283 од.;

засоби ППО — 1067 од.;

літаків — 370 од.;

вертольотів — 331 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25377 (+36) од.;

крилатих ракет — 3063 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 37 456 (+77) од.;

спеціальної техніки — 3749 (+2) од.



З початку широкомасштабної війни втрати російської армії становили 858 390 осіб.



Раніше ми писали, що російська армія просунулась у районах двох населених пунктів Донецької області.