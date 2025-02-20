У России есть «козыри» в потенциальных переговорах с Украиной — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп считает, что у России «есть козыри» в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ «захватила большую территорию». Об этом он сказал BBC во время своего перелета в Вашингтон.

Он сказал, что верит в то, что Москва хочет видеть конец войны, которую Россия начала, осуществив полномасштабное вторжение почти три года назад.

«Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри», – сказал американский президент.

На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: «Да».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу англо-французский план развертывания 30 тысяч европейских военных в Украине для обеспечения прекращения огня.