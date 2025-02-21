Путін надав нове звання командиру, причетному до бомбардування маріупольського драмтеатру

Глава Кремля Володимир Путін підвищив у званні низку високопоставлених військових, співробітників силових структур та відомств. Серед них полковник Сергій Атрощенко, командир військової частини 75387, 960-го штурмового авіаційного полку. Українські слідчі підозрюють його у тому, що він віддавав накази про бомбардування Маріупольського драмтеатру, пологового будинку, дитячої лікарні та інших об'єктів. Атрощенко отримав звання генерал-полковника.



У 2023 році український ресурс InformNapalm повідомляв, що хакери зламали його пошту та отримали списки підлеглих та іншу інформацію.

«Вбивцю маріупольців номер один встановлено. Того, хто наказував та контролював бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні. З перших тижнів нами встановлено, що літаки, що бомбардували Маріуполь, злітали з аеродрому Приморсько-Ахтарська», — писав у березні 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За даними InformNapalm, Атрощенко родом із Житомирської області. Інформація про нього та його підлеглих передано до компетентних органів для оформлення ордера Міжнародного кримінального суду.



16 березня 2022 року внаслідок авіаудару маріупольським драмтеатром загинули сотні людей. Російська сторона заявила про 14 жертв. Українська влада, незалежні експерти та очевидці стверджують, що удару завдала російська армія. Москва ж заявляє, що будівлю було підірвано зсередини бійцями полку «Азов».