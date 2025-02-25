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В Часов Яре до сих пор остается около 200 человек — ГВА

25 февраля 2025, 14:23

В Часов Яре до сих пор остается около 200 человек — ГВА

В разрушенном Часов Яре до сих пор остаётся около 200 человек. Фото: соцсети В разрушенном Часов Яре до сих пор остаётся около 200 человек. Фото: соцсети

В городе Часов Яр Донецкой области, где продолжаются жестокие бои, остаётся около двухсот человек. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Чаус, передает «Суспільне Донбас».

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы, в феврале 2025 года не было никакой заявки от местных жителей на эвакуацию.

«Были заявки от выехавших родственников с просьбой наладить связь, чтобы помочь уехать. Очень сложно наладить связь, в первую очередь — это опасно. Эвакуация осложнена боевыми действиями на территории громады. За последние две недели мы передавали хлеб для жителей, с каждым днем делать это становится все более опасным», — сказал Чаус.

Он отметил, что медицинских работников в городе нет.

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов 23 февраля рассказал, что в городе продолжаются городские бои после того, как украинским военным пришлось отступить с уничтоженного россиянами огнеупорного завода. Также армии РФ стало легче наступать из-за замерзания водоемов.

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