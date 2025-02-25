ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Стрела-10М4» на Луганщине: это одна из самых современных модификаций

Уничтоженный ЗРК «Стрела-10М4» в Луганской области. Фото: кадр из видео

Операторы 412-го полка беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М4» в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Это одна из самых современных модификаций советского ЗРК «Стрела-10». Система способна поражать цели на расстоянии до 5 километров и на высоте от 10 метров. Ее задачей было прикрывать подразделения оккупантов – прежде всего от украинских дронов.

Напомним, что ГУР уничтожило бронетехнику, артиллерию, экипаж БПЛА и склад боеприпасов россиян на Покровском направлении.