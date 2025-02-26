Украина и США создадут совместный фонд по добыче полезных ископаемых — для чего он нужен

Соглашение с США о полезных ископаемых будет рамочным, после него будет заключен еще один договор о совместном фонде, и он потребует ратификации Верховной Радой Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Договор о совместном фонде

«О деньгах рано очень говорить, потому что это рамочное соглашение. Потому что, например, Украина дает от новых... вещей деньги в этот фонд, но, что важно, сегодня вы не можете туда ничего возмещать и не будете. И это понимание в чем? Потому что нет договора, который следующий. Вот он сложнее будет и серьезнее, потому что следующий договор — о фонде. И там будут уже какие-то отношения партнерские, деньги и так далее. И вот он, следующий договор, он будет уже иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в среду в Киеве.

По его словам, это связано с тем, что договор будет предусматривать возмещение 50% прибыли по новым лицензиям.

«Я не знаю относительно Конгресса Соединенных Штатов, я просто не знаю, партнеры ничего мне не говорили, но у нас это обязательно согласно нашему законодательству», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина должна разобраться с собственными лицензиями прежде всего и провести аудит.

«Если оно лежит, какие-то спящие лицензии, то оно должно работать на государство в любом случае. И 50% от нового выйдет в фонд, где мы уже являемся партнерами», — сказал глава государства.

Предусмотрены ли гарантии безопасности?

Один из пунктов соглашения с США об ископаемых содержит упоминание о гарантиях безопасности.

«Безусловно, это об экономике договор. Но я очень просил, чтобы появилось хотя бы понимание, что мы все равно видим, что все это является частью будущих гарантий безопасности. И поэтому даже в рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантий безопасности Украины". И то, что меня брифинговали чиновники, это появилось, я помню, в 10 пункте, важно, что это есть», — сказал Зеленский.

По его словам, соглашение с США будут подписывать профильные министры.

«Соглашение, я так предлагаю, предлагают чиновники, предлагают подписывать министрам. Я так понимаю, что это понимание обеих сторон, обеих стран», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что не может ничего сказать о самом формате подписания, потому что пока не владеет информацией.

«Подумаем, услышим партнеров, подумаем, поговорим. Не вижу в этом вопросов, потому что это начало, это рамочное соглашение», — сказал он.

Украина не будет нести долговых обязательств за уже оказанную США помощь согласно новому проекту соглашения о разработке полезных ископаемых, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«По соглашению, конечный вариант оценивают очень неплохо наши чиновники. Рекомендуют, что он может работать... Главное для меня было, что мы не являемся должниками. И, несмотря на то, что где-то звучит в медиа, в соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100 миллиардов долларов. Потому что это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам. Потому что, как я и говорил ранее, не было такой договоренности раньше. А потому не о чем говорить с точки зрения этой тематики», — сказал Зеленский.

Меморандум о взаимопонимании

Соглашение о минералах, которое планируют подписать Украина и США, скорее всего, нужно будет имплементировать, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция «Слуга народа»).

«Исходя из информации, которой мы владеем сегодня... скорее всего, надо будет имплементировать, реализовать во внутреннем праве, то есть принять соответствующее законодательство... Если речь идет о фонде, то это субъект национального права, это юридическое лицо, которое должно регистрироваться в Украине», — сказал Мережко на брифинге.

При этом Мережко отметил, что если это будет международный договор, то наиболее вероятно, что его нужно вносить в парламент на ратификацию. По его словам, на сегодняшний день не так много информации, чтобы говорить, какие действия последуют после подписания документа.

«Мне кажется, что, скорее всего, речь идет о политической договоренности. То есть, не о международном договоре, а о международном соглашении политического характера. Это в доктрине международного права называется Memorandum of Understanding (Меморандум о взаимопонимании). Но надо помнить, что название не влияет на юридическую силу договора. Он может называться меморандумом, даже декларацией, но быть международным договором. Все зависит от намерения сторон», — сказал народный депутат.

По мнению Мережко, заключение такого соглашения как минимум улучшит отношения Украины с администрацией США.

«Во-вторых, само по себе это также является определенной экономической гарантией нашей безопасности. Это означает, что у Трампа, у Соединенных Штатов есть определенный интерес к Украине, и они будут более склонны защищать нас и оказывать помощь», — отметил нардеп.

Он также отметил, что хотя проект меморандума не предусматривает гарантий Украине в военном плане, «сам факт этого соглашения по-своему защищает нас».

По мнению экспертов, это соглашение станет важным элементом двустороннего взаимодействия Украины и США, открывая новые возможности для экономического и стратегического партнерства.

Что прописано в проекте соглашения?

Тем временем в украинских СМИ опубликован проект Соглашения об ископаемых, которое должны подписать на этой неделе Украина и США.

Согласно проекту, который опубликовала «Экономическая правда», правительства Украины и США в рамках соглашения об ископаемых создадут Инвестиционный фонд восстановления, Украина вносит в него 50%.

Согласно документу, совместная собственность будет учитывать фактические взносы участников.

«Управление фондом будет осуществляться совместно представителями правительства Украины и правительства Соединенных Штатов Америки…», — указано в проекте соглашения.

Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, которые вносятся в него, за вычетом расходов, понесенных фондом, и зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины.

Согласно проекту соглашения, инвестиционный процесс фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов.

«Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или ее обязательствами по договоренностям с международными финансовыми организациями…», — отмечается в документе.

Согласно проекту, это двустороннее соглашение и соглашение о фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги для установления прочного мира и укрепления экономически-безопасной устойчивости Украины.