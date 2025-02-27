У РФ обнаружили дроны с системой уклонения от FPV-атак

На БПЛА РФ обнаружили систему уклонения от FPV-атак. Фото: телеграм

Российские разведывательные беспилотники ZALA Z-16 оснащены дополнительной камерой, которая используется для противодействия FPV-дронам. Об этом в своем телеграм-канале написал «Скадовський Захисник».



Предположительно, эта технология позволяет дрону с помощью машинного зрения распознавать угрозу и выполнять маневры уклонения.



Тем временем потери российских войск за прошедшие сутки составили 1150 человек. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 13 бронемашин, 69 артиллерийских систем, один ЗРК, 141 беспилотник, 140 автомобилей и единицу спецтехники оккупантов.

Ранее сообщалось, что Россия делает ставку на борьбу с дронами с помощью лазерного засвечивания камер на дистанции до 100 метров.



Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 февраля в очередной раз запустили по Украине 166 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 90 БПЛА в 11 областях.