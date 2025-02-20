Минобороны выделит более 44 млрд грн на FPV-дроны, включая оптоволоконные

МОУ потратит более 44 млрд грн на FPV-дроны, включая оптоволоконные. Фото: Минобороны

В 2025 году Министерство обороны Украины направит более 44 млрд грн на закупку FPV-дронов, включая модели с оптоволоконным управлением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Во время встречи с представителями союза «Технологические силы Украины» Минобороны представило планы закупок беспилотников на текущий год.



Участники обсудили масштабирование производства, поставки дронов для ВСУ и упрощение бюрократических процедур, что позволит быстрее интегрировать новые модели в армию.



«Если в прошлом году основной финансовый ресурс был направлен на закупку дальнобойных DeepStrike, то в этом году более 44 млрд грн спланировано на закупку FPV, включая модели на оптоволокне», — отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Напомним, во время возведения оборонных сооружений украинскими военными россияне применяют дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю.