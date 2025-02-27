У РФ виявили дрони із системою ухилення від FPV-атак

На БПЛА РФ виявили систему ухилення від FPV-атак. Фото: телеграм

Російські розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 оснащені додатковою камерою, яка використовується для протидії FPV-дронам. Про це у своєму телеграм-каналі написав «Скадовський Захисник».



Імовірно, ця технологія дає змогу дрону за допомогою машинного зору розпізнавати загрозу і виконувати маневри ухилення.



Тим часом втрати російських військ минулої доби склали 1150 осіб. Українські захисники знищили 8 танків, 13 бронемашин, 69 артилерійських систем, один засіб ППО, 141 безпілотник, 140 автомобілів і одиницю спецтехніки окупантів.

Раніше повідомлялося, що Росія робить ставку на боротьбу з дронами за допомогою лазерного засвічування камер на дистанції до 100 метрів.



Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 лютого вкотре запустили по Україні 166 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 90 БПЛА в 11 областях.