Зеленський про зустріч із Трампом: «Не чув про запрошення, але розраховую на позитивний результат»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо про запрошення з боку президента США Дональда Трампа на зустріч у Білому домі, але наголосив, що будь-яка подібна зустріч має давати позитивні результати.



«Я не чув про таке запрошення. Вважаю, що будь-які переговори з американським лідером мають завершуватись продуктивно для обох сторін. Саме з таким підходом ми маємо проводити всі наші зустрічі», — зазначив Зеленський під час брифінгу.



Крім того, президент наголосив, що Україна готова до підписання рамкової угоди про корисні копалини.

11 березня між делегаціями України та США відбулися переговори у Саудівській Аравії. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та заступник керівника ОП Павло Паліса.



Раніше Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова. Також США ухвалили рішення негайно відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.



Росія уважно вивчає заяви, зроблені за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.



