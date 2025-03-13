Щонайменше 5 убитих: військові РФ стратили українських військовополонених — Лубінець

Лубінець надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Фото: Дмитро Лубінець

У соцмережах розповсюджується чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до російських окупантів. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



«На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права з боку армії РФ», — зазначив він.



Лубінець надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для того, щоб зафіксувати черговий військовий злочин армії РФ.

Раніше ми писали, що російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених у Курській області.