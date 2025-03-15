Донецкая область: за сутки шесть мирных жителей пострадали от обстрелов

За 14 марта войска РФ ранили 6 жителей Донетчины. Об этом сообщили в Донецкой областной военной областной администрации.



Двое ранены в Константиновке, 2 — в Мирнограде. Один человек ранен в Северске, еще один — в Долгой Балке.



С начала полномасштабного вторжения в области (без учета Мариуполя и Волновахи) погибли 3106 мирных жителей, 6828 получили ранения.

Днем российские оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, повреждены здания и другие транспортные средства. Вечером российские войска нанесли второй за день удар.



В результате российского ракетного удара по жилому кварталу Кривого Рога вечером 14 марта получили ранения мирные жители.