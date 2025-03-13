Британія та Франція обговорюють можливість ударів по російських об'єктах

Велика Британія та Франція обговорюють завдання ударів по території Росії, якщо та порушить умови перемир'я. Про це пише агентство Associated Press.

Зазначається, що західні та українські офіційні особи під час зустрічі в Парижі заявили, що остаточного плану щодо військових варіантів ще немає. Сполучені Штати — найпотужніший у військовому відношенні член НАТО — не були запрошені на паризькі переговори, оскільки європейські країни хотіли показати, що вони здатні взяти на себе значну частину роботи із захисту України після вступу в силу перемир'я.

«Оскільки Трамп, здається, заперечує ідею гарантій безпеки США, а інші американські офіційні особи заявили, що це буде виконуватися Європою, французько-британський план має на меті створити сили, оснащені достатньою військовою потужністю, щоб відмовити Росію від повторного нападу на Україну», — пише видання з посиланням на неназваного французького військового чиновника.

Французький військовий чиновник сказав, що сили можуть містити важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути терміново доставлені протягом годин чи днів для допомоги в обороні України.

Також йшлося про розміщення на території України миротворчого контингенту. За однією з версій, війська будуть розміщені подалі від лінії фронту на ключових об'єктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, за підтримки західних повітряних і морських сил.

Лінію фронту в основному контролюватимуть дистанційно за допомогою дронів та інших технологій. Повітряні сили, включаючи військово-повітряні сили США, що базуються за межами України, можливо, в Польщі чи Румунії, будуть у резерві, щоб стримувати порушення та знову відкрити український повітряний простір для комерційних рейсів.

Деякі західні офіційні особи попередили, що мирний план складатиметься з кількох етапів, а згодом до коаліції може приєднатися ширше коло країн. Першим кроком може стати заморожування війни на місяць, як пропонують президент України Володимир Зеленський та європейські лідери.

Західний чиновник у Києві, пропонуючи іншу ідею, сказав, що вони можуть включити прямі та негайні удари по російським активам у разі порушення перемир'я.