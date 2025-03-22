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По мирних містах били ракети і дрони: серед поранених і загиблих українців — діти

22 березня 2025, 09:09

По мирних містах били ракети і дрони: серед поранених і загиблих українців — діти

Наслідки обстрілу Запоріжжя у ніч проти 22 березня Наслідки обстрілу Запоріжжя у ніч проти 22 березня

Протягом доби російські війська масово обстрілювали цивільну інфраструктуру у різних регіонах України.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 21 березня окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено десятки житлових будинків, авто та об'єкти інфраструктури. Увечері п'ятниці було атаковано Запоріжжя — внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на російський удар безпілотників по Запоріжжю в ніч на 22 березня.

«Росія вкотре порушила припинення вогню і вбила 14-річну дитину в Запоріжжі "Шахедом". Росія повинна припинити всі удари», — написав він у Телеграмі.

Одночасно російська армія обстріляла 12 громад Сумської області. Двоє людей загинули, четверо — поранені.

Під удар також потрапила Дніпропетровська область. Агресор використовував дрони. Постраждав 14-річний підліток, пошкоджено будинки та машини, виникла пожежа.

У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 отримали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та навіть цвинтар.

Київська область також зазнала нічної атаки дронів. У Вишгородському районі спалахнули трава та ліс. Постраждалих немає. Працювала ППО.

Як повідомлялося, Донецька область також кілька разів на день зазнала обстрілів.

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