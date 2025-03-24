Понад шість годин тривають переговори делегацій США та РФ у Саудівській Аравії

Делегації Росії та США вже понад шість годин ведуть переговори в Саудівській Аравії. Фото: Travel Guide Saudi Arabia

Переговори Росії та США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривають уже понад шість годин. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що в ході переговорів делегації Росії та США зробили вже дві короткі перерви, після чого продовжили роботу.

Росію на зустрічі представляють голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесіда.

У делегацію США входять директор Держдепартаменту з планування Майкл Антон, а також представники спецпосланця Кіта Келлога та радника з нацбезпеки Майка Уолца.

Напередодні представники США зустрічалися із делегацією України. Після російсько-американської зустрічі, за даними ЗМІ, Україна проведе в Ер-Ріяді ще одні переговори зі США.