Российская армия пытается вернуть Песчаное под Покровском – ВСУ

Село Песчаное. Фото: карта DeepState

Войска России очень активно пытаются улучшить свое положение и вернуть село Песчаное на Покровском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, оккупанты не имеют успеха.



«Покровское направление – это классический показатель, когда россияне просто перестарались и перенапряглись. И теперь имеют от этого большие проблемы. Теперь имеют от этого неспособность развивать какой-то успех дальше, хотя очень пытаются эту проблему исправить. Очевидно, что кому-то из российского военного руководства были сделаны соответствующие санкции от российского политического руководства. И они теперь пытаются спасти свою собственную шкуру», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в феврале ВСУ провели несколько контратак и освободили Песчаное.